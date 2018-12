Mida teha, kui su laps on kiusaja?

1. Kaasa oma last ettevaatlikult

Et vähendada lapse kiusamiskommet, õpeta talle empaatiavõimet. Kui aitad ehitada lapsel emotsionaalset kindlustunnet, aitab see lapsel mõista suuremat pilti ning asetada end erinevates situatsioonides teiste asemele. Harjuta lapsel mõistmist, kuidas teised end tunda võiksid.

2. Tunnusta oma last, kui ta teeb midagi hästi

Lihtne on minna pahandama, kui selgub, et laps teisi kiusab. Astu samm tagasi ja proovi mõista, mis toimub lapse peas. Kas tal on kodus ja koolis kõik hästi? Kui laps annab põhjenduse, mille eesmärgiks oli teha midagi head (vaatamata halvast meetodivalikust), tunnusta teda selle eest ning leidke võimalus kiusuta eesmärk saavutada. Vanemad ei peaks leidma lapsele vabandusi, vaid kuulama ära lapse seisukoha ja põhjendused.