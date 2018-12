Sünge põhjus, miks mõned inimesed vihkavad jõule

Teistele võib jääda mulje, et kui keegi põlastab jõule, siis tahab ta lihtsalt end eriliseks teha. Pühadega seotud ebameeldivusi saab ju vältida. Kinkidele ei ole tingimata vaja palju raha kulutada, pidudest ei pea alati osa võtma ja keegi ei käsi jõulufilme vaadata ning jõulumuusikat kuulata. Kahtlemata on enne jõule väga palju pisiasju, mis seda pidevalt meelde tuletavad, kuid mõned on jõulude suhtes eriti negatiivsed ja selgitavad seda erinevate põhjendustega pealiskaudsetest ja veidratest kuni isiklike traumadeni välja.

2013. aastal tegi YouGov avaliku arvamuse küsitluse, et välja selgitada, kuidas täiskasvanud inimesed tegelikult jõuludesse suhtuvad. Leiti, et umbes 21 protsenti ei salli pühadeperioodi ja 16 protsenti jätaks jõulud täiesti ära. Lisaks selgus küsitlusest, et mehed on vihkavad jõule rohkem (26 portsenti) kui naised (17 protsenti). Kõige suurem vastumeelsus jõulude suhtes on üle 60-aastastel inimestel (27 protsenti), kõige vähem on selle vastu noortel vanuses 18-24 (13 protsenti).

Kuigi neid numbreid on huvitav võrrelda, ei selgita need, miks mõned inimesed jõule ei salli. Üks põhjus võib olla usk, sest kuigi see läheb paljudel meelest, on jõulud siiski kristlik püha ning mõnel võib kristliku püha tähistamine minna vastuollu sisemist veendumustega.

Birminghami Ülikooli teadlased dr Marc Exton-McGuinness, dr Charlotte Flavell ja dr Jonathan Lee võtsid lähemalt uurida, miks on mõnel inimesel jõulude suhtes eriti suur vastumeelsus. Teadustöös selgitasid nad, et me omandame tänu erinevate stiimulitele mingid õpitud reaktsioonid, sest aju jätab meelde, kuidas me nende stiimulitega kokku puutudes end tundsime. Kui mingi stiimul (näiteks lemmiktelesari, -koht või -bränd) on seotud tunnete või emotsiooniga, siis võib see alateadlikult mõjutada meie käitumist ja emotsioone tulevikus. Mõne aja möödudes ei mäleta me enam, miks mingi asi meis teatud tundeid esile kutsub, aga kogemuse mõju võib sellest hoolimata alles jääda.

Enamikul lastel on jõuludega palju häid mälestusi ja seetõttu tunduvad pühad neile eriti toredad. Täiskasvanutega on aga veidi teised lood. Suhtumine jõuludesse on väga erinev ja tõenäoliselt on see aja jooksul muutunud. Teadlaste selgitusel tuleb paljudel juhtudel jõuluvastane viha üksildasest lapsepõlvest ja isaarmastuse puudusest. Aja jooksul on need negatiivsed kogemused teinud inimese kibestunuks ja sütitanud temas vimma jõuluaja vastu.