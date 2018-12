Megan Fox ei lase oma poegi pikkade juuste pärast narrida

«Ma lasen oma lastel kanda, mida nad tahavad!» ütles ta väljaandele Today Parents. «Nemad ise ütlevad mulle, kes nad on. Minu töö ei ole neile seda õpetada.»

Foxi šokeeris, et tema poja juuksed ja riidevalik võivad olla igaühe jutuaineks. «Ausalt öeldes ma arvasin, et see on illegaalne – häbistada last või häbistada tema ema selle pärast, mis ta seljas kannab… aastal 2018,» ütles näitlejanna pettunult.

Nüüd kui Megan Foxi ja tema abikaasa Brian Austin Greeni pojad on 6-, 4- ja 2-aastased, on ema sõnul nende iseloomud ning isiklikud eelistused hakanud rohkem esile tulema. Kõige vanem poeg Noah on kunstnik ja talle meeldivad väga pikad juuksed. Tulevikus tahab poiss saada moekunstnikuks ja seetõttu laseb Megan Fox sageli lapsel omale riideid valida.

Keskmine poeg Bodhi harrastab sporti ja eelistab veidi lühemaid juukseid, kuid mis ta oma juustega teha tahab, on Foxi sõnul lapse enda otsustada. «Tal on kõige paremad juuksed, oleks kuritegu neid maha lõigata… Aga ma lasen tal ise otsustada, kas ta tahab seda teha,» märkis ta. «Ja beebi on lihtsalt beebi. Tal on üldse vaid neli juuksekarva!»