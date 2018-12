Mehe mure: armastan korraga kolme naist. Keda valida?

«Olen mees, kes armastab kolme naist. Esiteks on mu endine abikaasa. Seks oli imeline ja meil oli koos väga lõbus, aga me ka tülitsesime kõige ja mitte millegi pärast. Tal on elukaaslane, aga hiljuti pihtis ta mulle, et ei ole õnnelik, et ta tahab ikka veel mind ning ta tahaks «uuesti proovida». Pean mainima, et ta on üks kõige parema välimusega naine, kellega ma kunagi olnud olen.

Minu praegune tüdruksõber võib olla kohutav kamandaja, aga seks temaga on tõesti vaimustav, ja ma usun, et see võib minna veel paremaks. Kuigi ta ei ole nii haritud kui mina, ma ikkagi naudin ta seltskonda.

Siis on veel mu endine tüdruksõber, kellega mul oli kõige intensiivsem suhe, mida oma elus kogenud olen. Ta on tark, hästi haritud ja imeline, aga seks ei olnud kuigi hea. Ja kuigi ta on kena, ei ole ta päris ilus. Ka tema tahab minuga suhet soojendada.

Ma tean, et ma peaks keskenduma oma praegusele tüdruksõbrale ja seda ma olengi teinud, olnud truu ja armastav – aga ma igatsen oma endist abikaasat! Me oleme nii sarnased, meil on palju ühiseid vaateid, meil on kaks vahvat last… Aga siis, et asja hullemaks teha, mõtlen ma kogu aeg oma endisele tüdruksõbrale. Ma armusin temasse halastamatult ja võimsalt. Nüüd kui on võimalus teda tagasi võita, tahaks kõigest loobuda ja temaga ära põgeneda! Siis aga näen ma oma imekaunist endist abikaasat ja talle on raske vastu panna! Ma olen nii suures segaduses!»

E. Jeani vastus: «Surmavoodis kahetsevad mehed kahte asja: 1) et nad ei saanud nautida nii paljusid naisi nagu nad oleks soovinud ja 2) et nad ei elanud piisavalt julgelt. Palju õnne, härra. Olete saanud kolmikvõidu.