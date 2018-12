Kuidas kaelal olevast «maasikast» kiiresti vabaneda?

Zeichner soovitab kanda sinikale näpuotsatäis silmakreemi . «K-vitamiini kasutatakse, et tumedaid silmaaluseid leevendada ja see võib aidata kehal sinikast kiiremini jagu saada,» soovitab dermatoloog.

Võid proovida ka tselluliidikreemi , mis enamasti sisaldab kofeiini, et ergutada vereringet. Dermatoloogi sõnul tasub katsetada ka aaloe verat sisaldavaid kreeme , mis on rahustava toimega ja aitavad ärritust vähendada.

Pärast «maasika» tekkimist tuleks võimalikult kiiresti peale panna jääd, et ärritust leevendada. Selleks, et «maasikat» üldse ei tekiks, soovitab dermatoloog hoida kaela niisutatuna, siis on vähem tõenäoline, et inetu sinikas sinna üldse tuleb, vahendab Women'sHealth.