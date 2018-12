Kuidas vähendada keharasva lihaseid kaotamata?

Lisaks trennile, on vormi parandamisel oluline roll toitumisel. Õigesti toitumisel. On oluline, et lihastel oleks piisavalt ressursse, mille arvelt kasvada. Samas ei tohi sa süüa liiga palju, et rasvakihti vähendada. Proteiin on olulisel kohal ideaalse vormi saavutamisel. Õigesti toitumine on võti. Suhtle personaaltreeneri või toitumisspetsialistiga.