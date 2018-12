Amanda Bynes: narko mõju all olin hoopis teine inimene

Värskes intervjuus väljaandele Paper Magazine rääkis Bynes avameelselt oma minevikust, narkootikumide tarvitamisest ja sellest, kuidas ta nüüd on kaine ja ülikoolis moodi õpib.

Telesarjadest tuntud lapsstaar hakkas 16-aastaselt kanepit suitsetama ja peagi proovis juba kangemaid aineid. «Hiljem läksin üle molly’le ja ecstasy’le,» tunnistas ta, et proovis mõned korrad kokaiini. «Aga ma ei jäänud sellest kunagi pilve. See ei meeldinud mulle. See ei olnud minu lemmikaine.»

Bynes kuritarvitas ka Adderalli, mis on tähelepanu- ja aktiivsushäire ravim. «Kahtlemata kuritarvitasin ma Adderalli,» nentis ta ja pihtis, et retsepti oli tal psühhiaatrilt lihtne saada, kuna ta teeskles, et tal on ATH sümptomid.

Adderalli mõju all osales Bynes 2011. aastal filmis «Hall Pass», millest ta lõpuks loobus. «Ma mäletan, et olin oma treileris ja närisin Adderalli tablette nagu need oleks näts, sest ma arvasin, et nii saan ma neist parema laksu,» meenutas ta. «Ma mäletan, et närisin neid päris palju, pea oli täiesti laiali otsas ja ma ei suutnud keskenduda ega oma tekste pähe jätta.»

Kui Bynesil ei õnnestunud sõnu meelde jätta ja talle ei meeldinud enam see, kuidas ta filmis välja nägi, otsustas ta näitlemisest loobuda ja lahkus sarjast. Mõeldes, et näitlemine ei ole üldse tema rida, sattus Amanda Bynes üha hullemale enesehävituslikule teele ja ta hakkas järjepidevalt postitama Twitterisse väga pööraseid postitusi, mis tõid talle negatiivset tähelepanu. Seda kõike peab ta tagantjärele narkootikumide süüks.

​Iga inimene reageerib narkootilistele ainetele erinevalt ja Bynes on enda sõnul väga tundlik. «Marihuaana ja mis iganes teiste ainete pruukimine ning vahel ka joomine keeras mu aju täiesti tuksi,» tõdes ta. «See tegi mind tõesti täiesti teiseks inimeseks. Ma olen tegelikult hea inimene. Ma ei tunneks, ütleks ega teeks kunagi selliseid asju, mis ma tegin ja ütlesin inimestele, keda ma Twitteris solvasin.»

Neil hetkedel, kui ta oli kaine, sai Bynes enda sõnul kohe aru, mis ta oli teinud. «See oli nagu mingi tulnukas oleks mu keha üle võtnud. See on nii imelik tunne.»

Sõltuvushäired on isegi rasked, kuid veelgi keerulisem on endaga toime tulla pideva avaliku tähelepanu all. Bynesi jaoks olid kõige frustreerivam, et talle andsid hinnanguid nn tugitooli psühhiaatrid, kes talle tabloidides teda tundmata diagnoose pandi. «See oli minu jaoks alati väga häiriv. Kui sa eitad kõike ja ütled neile, milles tegelikult asi on, siis nad ei usu sind. Tegelikult tuli minu käitumine narkootikumide tarvitamisest ja iga kord, kui ma kaineks sain, siis olin jälle normaalne.»