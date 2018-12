4 asja, mida pärast kolmandat kohtumist partnerist teadma peaksid

Kas ta on selline inimene, kes on sinu kõrval alles ka siis, kui oled kõrvuni armunud? Selleks ajaks peaks sul olema mingi info tema lähituleviku plaanide kohta: plaanib ta teise linna kolida, reisima minna või karjäärile keskenduda. Peaksid teadma, kas temasse tasub rohkem aega investeerida.

Kolmanda kohtingu lõpuks on näha, kas teie vahel on potentsiaali pikemaajaliseks keemiaks või mitte. On tunded kolme kohtingu vältel kuidagi arenenud? See ei tohiks olla vaid füüsiline meeldimine, vaid teievaheline säde.