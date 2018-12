Kas sina kannaksid? Jopest inspireeritud kleit, millega ei pea kunagi külma kannatama

Puffer-joped ehk tepitud tegumoega kohevamat sorti joped on moes olnud pikka aega. Nüüd on Itaalia mägedest alguse saanud moebränd Moncler tulnud välja hoopis puffer-kleitidega.

Tegemist on maani tepitud kleitidega, mis meenutavad jopesid ja on oma olemuselt ideaalsed külma ilmaga kandmiseks. Kleidid on saadaval roosas ja sinises värvitoonis ning mugavaks kandmiseks on neil olemas ka taskud.