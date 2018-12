Juuksuri saladus: läikivateks juusteks vajad ainult kahte hooldust, aga neid peab tegema korraga

Valke sisaldavad juuksehooldused parandavad juuksekarvu nii seest kui väljast. Need parandavad ja tugevdavad karvatüve ning on eriti tähtsad neile, kes on oma juukseid värvinud. Juuste heledamaks blondeerimine on kõige agressiivsem protseduur, mida oma juustega ette võtta, seetõttu peaksid kõik, kelle juuksed on blondeeritud, tegema kodus regulaarselt valgumaske.