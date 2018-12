Neli müüti sealiha kohta, mida ei ole mõtet uskuda

Tegelikult on sealiha hea ja tervislik valik, mis on täis organismile kasulikke toitaineid. Samuti on see oma hinna ja kvaliteedi suhtelt väärtuslik liha, mis on kättesaadav kõigile.

HKScan Estonia algtootmise direktor Kaupo Ojavee kummutab neli sealiha ja loomakasvatusega seotud müüti.

Müüt 1: sealiha on täis hormoone ja steroide

Tihti arvatakse, et suurfarmides kasvatatud sigade liha sisaldab erinevaid keemilisi aineid, mida on loomadele nende eluajal rohkelt manustatud. Nii see aga ei ole, loomade lihasmassi kasvu kiirendamiseks on keelatud kasutada nii steroide kui hormoone ning Eestis ja Euroopa Liidus keelatud ka profülaktline antibiootikumide kasutamine. Ravimeid tohib manustada vaid siis, kui veterinaararst seda vajalikuks peab ning seejuures eelistatakse ka loomade ravimisel alati esmalt looduslikku alternatiivi. Ja et kõik toimuks nagu peab ning keeldudest üle ei astutaks, toimub farmides järelevalveametnike poolt regulaarne range kontroll.

Müüt 2: loomadel ei ole farmis head elutingimused

Nagu toidule, kehtivad ka loomade elukeskkonnale Eestis ja Euroopa Liidus ranged reeglid. Täpselt on paika sätitud sobiv temperatuur ning farmides reguleeritakse ka õhu kvaliteeti ja valgustugevust. Erinevalt levinud arusaamast on sead tegelikult väga puhtad loomad ning jagavad oma eluaseme ise tunnetuslikult kolmeks eraldi alaks: magamisala, söömisala ja sõnnikuala. Ka on seadusega ette seatud loomadele tervislik ja vajalik ruumi suurus: iga üle 110 kg seale tagatakse vähemalt 1 ruutmeeter pinda ning emistele peab olema tagatud vähemalt 2,25 ruutmeetrit ruumi.

Müüt 3: loomi nuumatakse ja nende toit ei ole täisväärtuslik

Loomatoidu kvaliteedile kehtivad pea sama karmid reeglid kui inimeste omale. Loomasööda peamine koostisosa on eestimaine teravili, mis läbib põhjaliku kvaliteedikontrolli. Laborites kontrollitakse loomatoidu koostist, et loomad saaksid sealt piisavalt energiat, valke, vitamiine ja mineraale. Kvaliteetne loomatoit tõstab ka sealiha toiteväärtust.

Nii sööb siga farmis tihti isegi paremini ja tervislikumalt kui inimene, kes ei toitu tasakaalustatult.

Müüt 4: sealiha on rasvane ja ebatervislik

Sealiha peetakse tihti ebatervislikuks, kuna arvatakse, et sealiha rasvasisaldus liigitab selle nn halbade toitude kategooriasse. Tegelikult on lihtsalt oluline valida lihatükke, mis oleksid väiksema rasvasisaldusega. Ka searümba lahti lõikamisel saadakse väga erineva rasvasisalduse ja toiteväärtusega tükke - näiteks sea sisefilees on vaid kolm protsenti rasva.