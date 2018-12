Noor naine pakub pühade ajal üksindust kannatavatele inimestele tasuta maniküüri

Šotimaa pealinnas Edinburghis asub ilusalong Kolours Beauty Bar, kus töötav nooruke Jenna Pike teeb tasuta maniküüri inimestele, kes end jõulude ajal üksikuna tunnevad. Jenna idee sai alguse vanemale kliendile maniküüri tehes, kes artriidi tõttu ei olnud võimeline ise oma küüsi viilima.

Naisterahvaga vesteldes selgus, et peale maniküüri ei olnud tal selleks nädalaks ühtegi teist plaani ja kõik ülejäänud päevad veedab ta üksinda. «Oli selge, et see daam oli väga isoleeritud ja see pani mu mõtlema, et tuleks midagi ette võtta,» selgitas Jenna.

Noor maniküürija otsustas, et hakkab pakkuma tasuta maniküüri inimestele, kes tunnevad ennast üksikuna, tingimusel, et nad räägivad juttu ja jagavad temaga oma lugu. Jenna lõi selleks puhuks ka annetusi koguva lehe, lootes, et saab kokku vähemalt 100 naela, mis kompenseeriks tasuta maniküüri kulud.

«Kõik imelised asjad, mida inimesed on näinud, teinud ja kogenud ei saa piisavalt kuuldavaks,» ütles Jenna, kes loodab, et saab hakata tasuta maniküüri pakkuma aastaringselt.

Eriti oluline on aga üksikute inimestega tegelemine pühade perioodil, sest isolatsioon on sel ajal rohkem tuntav, kuna inimesed veedavad palju aega koos pere ja sõpradega. «Ma kujutan ette, kui üksik oleks elu, kui mul oleks seltsiks ainult televiisor ja raadio. Kui ma saan sellega aidata kasvõi ühte inimest, on see seda väärt,» sõnas Jenna.