4 harjumust, mis aitavad ülemõtlemisest vabaneda

Kui sa pole just selgeltnägija, ei ole võimalik omada kõiki fakte ja variante. Hakka pihta ning pusle loksub ise paika. Kui kõhkled, vali iga päeva lõpus kolm asja, millega järgmisel päeval pihta hakata. Tee valitud asjad ära olemasoleva informatsiooniga.

Kui sul on vaja ette valmistada ettekanne või esitlus, kipuvad paljud seda ette valmistama enda peas. Pane mõtted paberile. See aitab mitteproduktiivsed ideed peast välja saada. Keegi ei pea neid katsetusi lugema. Katseta erinevaid variante ning päeva lõpus mõtle - milline lähenemine nendest töötas? Jäta see meelde.