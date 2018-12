Põhjus, miks õlleeksperdid ei joo külma õlut

Paljudele meist on kinnistunud ettekujutus, et õlut tuleb tingimata külmalt juua. Seda arvamust on kujundanud turundus ja popkultuur, kus on levitatud ideed sellest, et head õlut serveeritakse alati külmalt ja jäises klaasis. Kirevate reklaamide taga jäävad varju õlleeksperdid, kes püüavad hoiatada, et liiga madal temperatuur rikub joogi maitse, edastab Mashed.