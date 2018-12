Kas sina pöörad näohoolduses tähelepanu neile viiele punktile?

Kuna nahk silmade all on väga õhuke, on see piirkond teistest vastuvõtlikum varajastele kortsudele ja kuivusele. Silmakreem peaks kindlasti hästi niisutama. Hea on kasutada ka glütseriiniga või hüaloroonhappega variante, mis aitavad nahal loomulikul teel niiskuse tasakaalu säilitada.