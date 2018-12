Kõrvaklapid on nüüdseks ka moemaailmas aksessuaari staatuse saavutanud

Pisikese taskusse mahtuva iPodi kõrval nägi kobakas CD-pleier väga inetu ja eelajalooline välja. Sellega tagas Apple, et inimesed ei tahtnud end enam avalikus kohas piraka plaadimängijaga näidata ja selle asemel hangiti omale väike valge taskusse mahtuv iPod, mis vaatamata kallile hinnale nägi hea välja.

Kuigi tänapäeval on iPodide aeg möödas, on valged kõrvaklapid siiani jäänud iseloomustama Apple’i brändi esteetikat, kirjutab Dazed. 2016. aastal välja antud juhtmeta AirPode ei võetus suure heameelega vastu. Inimesed kaebasid, et need näevad välja nagu tampoonid või hambaharja otsikud ning et need kaovad kergesti ära.

Ometi on nüüd juhtunud midagi kummalist, sest modellidele on moelavadel kõrvaklapid kõrva torgatud. Kuna seda pole mitu aastat juhtunud, on selgelt näha uue trendi esilekerkimist – kõrvaklapid on saamas moe vankumatuks osaks.

Tänavu sügisel esitles Marine Serre oma uut tehnoloogiahõngulist moekollektsiooni, milles ühendas tänapäevase argielu ja tulevikuvõimalustega. Tema modellid kandsid peale mugavate riiete ka tehnoloogiavidinaid ning kõrvaklappide juhtmete jaoks oli rõivastesse tehtud spetsiaalsed avad. Maison Margiela ühendas jõud John Gallianoga ja esitles metalseid katteid, mis saab oma kõrvaklappide külge panna.

Üleilma on üha rohkem moemõjutajaid, kes püüavad kõrvaklappe stiilselt ja ilusalt välja kanda. Üllatavalt on just AirPodid Instagramis ilma tegemas.