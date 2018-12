Ryan Reynolds isaks olemisest: silmade pilgutamine on nüüd päeva ainukene puhkepaus

Jutusaates Ellen rääkis Reynolds, mis tunne on olla isa. Näitleja kasvatab abikaasa Blake Lively'ga kahte tütart. Reynoldsi sõnul on nelja- ja kaheaastase kasvatamine tõeline väljakutse. «Armastan isaks olemist. Ma arvan, et see on tõesti teinud minust parema inimese. Ma pisut igatsen halb olemist,» naljatas ta. Näitleja rääkis saates, et kahe väikse lapse kasvatamine on raske ja puhkepause sellest pole: «Mõtlen nüüd silmade pilgutamisest kui väikestest puhkepausidest oma päevas.»