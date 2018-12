Suhteprobleemid, mis pühade ajal tekivad

1. Raha

Pühade ajal kulub raha kõikjale: toit, dekoratsioonid, kingitused, piduriided ja nii edasi. Lihtne on kaotada järge kulutusi tehes. Lisaks toovad pühade ajal tehtud kulutused ebakõlasid, kuhu ja mis summad peaksid minema. Tõsised probleemid tekivad siis, kui kulutusi ei arutata enne läbi ning teineteist hoitakse teadmatuses.

2. Koht

Kus pidada jõule nii, et kõik rahul oleksid? Otsus, kelle perekonnaga pühade ajal olla, toob endaga tavaliselt kaasa palju pingeid. Sellised asjad tasuks otsustamisele võtta oluliselt varem, et oleks võimalik teha kompromisse teiste tähtpäevade arvelt.

3. Alkohol

Ülejoomine on tõsine probleem, mis suhetes jõududel ja aastavahetusel tekib. Pole oluline, kas kaaslane on alkoholi suhtes tundlik või mitte, igal juhul tasuks enne tähistama minekut kokku leppida, kui palju alkoholi tarbitakse ning kes autojuhina kaine on.

4. Traditsioonide põrkumine

Ühe peres on traditsioon avada kingid õhtul, teise peres hommikul. Üks perekond on harjunud tegema igale pereliikmele ühe kingi, teised armastavad kingikuhja. Lapsed kannavad pere traditsioone edasi ning peavad neid oluliseks. See muudab meid ka oma perekonna traditsioonides tundlikuks ning uutele ideedele vähem avatumaks. Võite luua ka oma traditsioonid.

5. Keerulised suhted

Kaaslase perekonnaga võivad olla keerulised suhted. Ka enda perega on paljudel suhted segased. Selle asemel, et ärrituda, arvesta selle võimalusega juba varem ning loo endale väljapääs. Kui tead, et kellegi sugulane alati hilineb, ole valmis kasutama aega, et näidata perekonnale reisipilte või minna enne õhtusööki koeraga jalutuskäigule. Loo endale väljapääs ärritumisest.