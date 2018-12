Põhjus, miks Meryl Streep keeldub oma vanu filme vaatamast

Meryl Streep, kes on mänginud paljudes auhindu pälvinud filmides, tunnistas, et ei armasta oma vanu filmirolle meenutada ega kõnealuseid filme vaadata.

«Ma juhtun nägema filmi, kus ma mängin ja ma olen väga noor ja väga ilus. Aga ma olin tollal nii õnnetu,» tunnistas näitlejanna. «Ma arvasin, et mu nina oli liiga suur. Ma arvasin, et ma olin paks. Need on asjad, mida inimesed sulle ütlevad,» sõnas ta.