Tunned, et oled täielikult ebaõnnestunud? Siin on kolm asja, mida meeles pidada

Kui midagi läheb valesti, ei suuda me objektiivseks jääda. Meie ego tungib esile ja hetkeks kaotame taju, kes me päriselt oleme ja mida oleme saavutanud. Kui oled rahunenud, keskendu iseendale ja küsi endalt, kui kaugele oled selle aastaga jõudnud, mida tead sa praegu, mida eelmise aasta detsembris ei teadnud ja mis on just praegu eriliselt hea.