3 lihtsat nippi, kuidas juuksevärvi nahalt maha saada

Kõige olulisem on muidugi ennetamine. Selleks, et juuksevärv nahka ei määriks, kanna enne värvimist juuksepiirile, kaelale, kuklasse ja kõrvadele mõnd paksu kreemi, näiteks vaseliini. Tänu paksule kreemikihile saab värvipleki väga kergesti ära pühkida. Kui see etapp on kogemata vahele jäänud või juuksevärviseks on saanud mõni koht, millega sa ei osanud arvestada, on teisigi võimalusi, kuidas plekist lahti saada.