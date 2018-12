6 viga, mida talvisel ajal juuksehoolduses vältida

«Kui juuksed on märjad ja lähed miinuskraadidega välja, siis vesi kristalliseerub ja lõhub sõna otseses mõttes juukseid,» hoiatab juuksevärvi ekspert Jehnna Mahoneyat. Kui kasutad juuste kuivatamiseks fööni, tuleks kindlasti kasutada ka kuumakaitsevahendeid. Eriti soovitavad eksperdid kasutada lokkis juustele mõeldud tooteid, sest need on loodud rohkem niisutama. Kui sul pole lokkis juuksed, võta lihtsalt väiksem kogus toodet.

Liigne pea pesemine põhjustab samuti juuste ja peanaha kuivust, mis võib viia ketendava peanaha ja murduvate juusteni. Kuna kõigi peanahk on erinev, tuleks lähtuda iseendast, aga üldjuhul arvatakse, et iga päev ei pea pead pesema. Liigne šampoonitamine suurendab omakorda seebumi tootmist, mis muudab juuksed kiiremini mustaks.

Müts on külma ilmaga kahtlemata vajalik, kuid räägitakse, et mütsi kandmine võib juukseid kahjustada. Müts võib küll tekitada pusasid ja juukseid lõhkuda, kuid sellepärast ei tasuks liigselt muretseda. Kui mütsi ei kanta just iga päev terve päeva jooksul, nii et peanahk üldse hingata ei saa, ei juhtu tegelikult midagi hullu. Küll aga võiks eelistada mütse, mis sisaldavad siidi või satiini, mis juuksekarvadele nii karmilt ei mõju, soovitab HuffPost.