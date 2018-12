Moodne etikett: kuidas jätta maha oma personaaltreener?

Personaaltreeneri võtmine on hea idee, see aitab hoida fookust, püsida treeningutega graafikus ja tõenäoliselt saad jõusaalis rohkem tehtud. Aga siis jõuab kätte detsembrikuu, mis on justkui loodud hea ja parema söömiseks, lohvakate riiete kandmiseks ja kodus mõnulemiseks. Olgem ausad, idee sellest, et peab trenniriided selga tõmbama ja jooksulindile minema, kaotab sellisel ajal eriti oma võlu.

Personaaltreeneri omamisega kaasneb seetõttu probleem, sest sa oled sunnitud varasemalt kokkulepitud treeningutele ilmuma. Kui sa käid jõusaalis, aga tegelikult midagi eriti teha ei viitsi, siis pole personaaltreeneri hoidmisel mõtet ning targem oleks selle eest maksmine lõpetada. Kuid personaaltreenerile selle välja ütlemine ei pruugi olla sugugi kerge.

Paljud personaaltreenerid müüvad trenne näiteks kuue või kaheksa kaupa, seega nad ei ole üldse imestunud kui pärast paketi lõppu sa enam tagasi ei tule. Aga kui sul on püsiv personaaltreener, siis oleks viisakas teatada veidi aega ette. Nii on personaaltreeneril võimalik leida endale sinu asemel mõni uus klient.

Jaanuar on fitnessi maailmas väga kiire aeg, seega kui sa plaanid oma suhte personaaltreeneriga lõpetada, siis enne jaanuarit oleks hea aeg. Sa ei pea seda tegema näost näkku, ka e-maili teel on täiesti sobiv. Kui sa oled personaaltreenerist loobumise pärast närvis, siis pea meeles, et tegemist on professionaalidega ning tõenäoliselt ei solva neid sinu valik.