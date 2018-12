Tööandjad räägivad: viis omadust, mida CVst otsime

Analüütilise mõtlemise oskus näitab, et oled võimeline lahendama probleeme mitte vaid kiiresti, aga ka efektiivselt. Analüüsivõime on töötajate seas kõrgelt tagaotsitud omadus.

Proaktiivsuse all oodatakse töötajalt tegutsemisvalmidust ilma, et keegi seda talle ütlema peaks. Oskus leida tegemist vajavaid asju, need ka ära teha ning mõelda oma peaga. Tööandja jaoks tähendab see, et ta ei pea sind igal sammul juhendama, vaid saad ise aru, mida on vaja eesmärgi saavutamiseks.