Kui erinevad me tegelikult oleme? 12 kuningliku pere jõulutraditsiooni annavad vastuse

Väidetavalt allkirjastab kuninganna Elizabeth II ligikaudu 800 jõulukaarti ja teeb seda tavaliselt suvel, mil ta on Balmorali lossis puhkamas.

Endine kuningliku perekonna kokk Darren McGrady räägib, et pärast hommikust jumalateenistust asub perekond nautima traditsioonilist jõululõunat. Laual on teiste hulgas näiteks krevettide või homaariga salat, röstitud kalkun, porgandid, rookapsas ja traditsiooniline jõulupuding.

7. Kuuse kaunistamine on ühine traditsioon.

Kuninglikul perekonnal on suur ehtne jõulupuu ja lisaks söögitoas suur hõbedane kunstkuusk, mis on ligikaudu 30 aastat vana. Kuninganna laseb oma lapselapselastel ühe kuuskedest ära kaunistada.

Jõuluõhtu traditsiooniks on saanud jalgpallimäng prints Williami ja prints Harry vahel. Väidetavalt mängivad vennad koos Sandringhami lossi töötajatega ja kannavad kumbki oma tiimi toetuseks erinevat värvi sokke.

Väidetavalt meeldib kuninganna Elizabeth II'le enne söömist tõsta toost peakoka auks. Kuninganna pakub kokale klaasi viskit. Tegemist on erakordse juhusega, mil kokk söögisaali läheb ja koos kuningliku perekonnaga viskit joob.

Kuninganna annetab igal aastal kohalikele Windsori heategevusorganisatsioonidele raha, et omalt poolt kogukonnale tagasi anda.

11. Kommid on hädavajalikud.

Darren McGrady sõnul on kuninganna tõeline šokohoolik. Eriti armastab ta tumedat šokolaadi, nii et jõulude ajal on magus alati olemas. Samuti armastab kuninganna piparmünti.