Kas imiku piimasegu võib valmistada ka tavalise piimaga?

Imiku piimasegu koosneb väga täpselt paika pandud kogustes ainetest, et olla beebi toitmiseks teine parim valik rinnapiima järel. Näiteks sisaldab lehmapiim beebi jaoks liiga palju valku, kuid piimasegus on valgukogus viidud beebile sobivaks. Seega kui lapse rinnapiimaga toitmine pole võimalik, tuleb kindlasti kasutada just spetsiaalset piimasegu, mitte teiste imetajate piima või teraviljatummi, mida ei tohi piimasegule ka juurde lisada.