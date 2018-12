Mehed, pange tähele! Naised räägivad halbadest kohtingutest

Räpane auto

«Minu jaoks pole oluline, milline auto sul on, aga kui see on täis prahti ja lõhnab imelikult, rikub see kõik ära. See ei pea olema täiuslikult sile, aga kui sa ei hoolitse oma auto eest, eeldan ma, et sa ei hoolitse ka oma eluruumide eest.» - Emily S., 28

Sotsiaalmeedia konto

«Ma olin baaris ja selle asemel, et mu numbrit küsida, küsis kutt mu kasutajat. Mul on kaaslane, nii et ma ei oleks ennast niikuinii sidunud, aga küsisin temalt, et kas ta tahab mu Instagrami kasutajat ja ta vastas, et tänapäeval käivadki need asjad nii. Ta selgitas, et siis saame üksteise pilte vaadata ja sõnumites suhelda. Samuti pidi see aitama tal mind oma seinal näha, et ta ei unustaks kirjutada.

Ma olin üllatunud, et lihtsalt vestlemine ja kellegi numbri küsimine poleks olnud piisav, et edasi suhelda. See tundus mulle ülimalt veider. Ma ei annaks kellelegi oma Instagrami kasutajat, et nad saaksid mu profiili vaadata ja otsustada, kas mu elu on piisavalt huvitav, et nad mulle kirjutada võiksid.» - Madeline H., 29

Rahast rääkimine

«Kutid, kes räägivad rahast. Isegi kui see pole uhkustamine, ei ole see atraktiivne teema, millest esimesel kohtingul juttu teha.» - Sydney G., 25

Toit hammaste vahel

«Mingil põhjusel on minu jaoks olnud alati tappev kombinatsioon toit hammaste vahel ja halb hingeõhk. Mul on siiamaani posttraumaatiline stressihäire keskkooli ballist, mil mu kaaslane oli ilmselgelt snäkkidega maiustanud. Mäletad neid sinepiga kringleid? Vastik, mina ka..» - Hailey C., 24