Millal on õige aeg jagada sotsiaalmeedias pilti uuest kaaslasest?

Tegelikult ei ole olemas kindlat reeglit, mis ütleks, kui kaua peaksite olema suhtes olnud, enne kui sotsiaalmeediasse ühispildi postitate. Eelkõige sõltub see ikkagi suhtest ja paari sotsiaalmeedia kasutamise harjumustest. Küll aga sõnab suhteekspert Julie Spira, et keskmiselt tasuks oodata kuus nädalat kuni kaks kuud alates sellest hetkest, mil olete otsustanud täielikult teineteisele pühenduda, vahendab EliteDaily.

Kõige parem on sel teemal rääkida oma partneriga. «Parim asi, mida teha, on küsida, kuidas su partner suhtub paaride ühispiltidesse Instagramis ja kui te mõlemad tunnete, et olete valmis, laske aga käia ja märkige üksteist,» soovitab Spira.