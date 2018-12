Michelle Obama hertsoginna Meghanile: võta aeg maha

Endine USA esileedi rääkis hiljutises intervjuus, et pole lihtne avastada end järsku kogu maailma rambivalgusest. Obamad on prints Harry ja tema abikaasa Meghani tuttavad juba pikemalt ning on kõrvalt näinud ka Sussexi hertsoginna teekonda kuningliku pere liikmeks.

«Nagu minagi, ei osanud Meghan ilmselt uneski näha, et sellist elu elama hakkab. Surve, mida teised ja sa ise endale paned, on suur. Minu parim nõuanne oleks, et võta endale aega ja ära kiirusta millegi tegemisega,» soovitas Obama. Michelle meenutab, et esimesed kuud Valges Majas kulusid tütarde eest hoolitsemiseks. «Kuidas nad koolis vastu võetakse, kas neil tekib sõpru,» loetles ta asju, millega enne isikliku karjääriga alustamist tegeles ning tõdeb, et selline algus esileedina oli hea.