Täiskasvanuelu pahupool: 20 karmi tõde, mille eest meid lapsepõlves piisavalt ei hoiatatud

Naiivsetele teismelistele tundub, et täiskasvanutel on elu väga lihtne. Nad saavad ju nii palju palka! Nad ei pea kellelegi oma tegudest aru andma ja võivad teha, mis iganes pähe tuleb. Miks nad siis nii masendunud on? Aga sellepärast, et suurte võimalustega kaasneb ka suur vastutus ja võimalusi oma elu tuksikeeramiseks on igal sammul.