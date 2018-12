Kõigest aastasel poisil on Instagrami kontol jälgijaid ligi 15 tuhat ning sellest piisab, et erinevad riidebrändid teda enda toodete modelliks sooviksid. Poisi ema on keelanud pereliikmetel oma pojast pilte lisada, et mitte tõmmata tähelepanu eemale tema hallatavalt kontolt.