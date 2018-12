Ema kurdab: isegi päkapikkudega ähvardamine ei aita jonni vastu

«Mängisin, et päkapikk tõi talle kirja. Vilgutasin akna taga punast sokki, panin kirja aknalauale, koos lugesime läbi: «Kingitusi saavad ainult head lapsed! Nägime, et sa jonnid. Kuula emme sõna, siis saad ka paki. Päkapikud.»

Lapse reaktsioon oli: «Mul on nii hea meel, et päkapikult kirja sain!» Kas on normaalne, et selles vanuses laps sellisest kirjast aru ei saa?

Hiljem lugesin uuesti üle, et «sa jonnisid, pakki ei saa». See võttis lapsel ilme tõsiseks ja ütles, et tahab ikka pakki. Seletasin edasi, et kui on edaspidi hea laps, siis saab – sellest vist sai aru, vähemalt käitus õhtul korralikult.

Samuti on igasuguse karistustega – kisab, peksab mööblit, isegi oma voodi ja tooli on ära lõhkunud! Mingeid järeldusi karistusest ei tee. Siin soovitatavat «räägi lapsega» tõlgendab tema kui mõttetut jutuvada ja naudib saadud tähelepanu. Ta ei kuula!

Probleemiks on ka igasugused hirmud, kus ta on mingi sündmuste käigu pannud oma fantaasias teise keskkonda, sellest välja mõelnud hirmutava loo ning on paanikas, ei söö ega maga. Näiteks lasteaias toimunud liiklusalasest teavitusest jäi talle meelde, et arstitädid ehk kiirabitöötajad viivad inimesi ära ja võivad emme ka ära viia.

Kas see on normaalne?»

Vastab psühholoog, Gordoni perekooli koolitaja Auli Kõnnussaar:

«Kirja lugedes julgen arvata, et teie laps käitub täiesti normaalselt. Selles vanuses on normaalne, et laps tahab teha seda, mida just tema tahab teha. Lapse «mina» areneb ja see on väga vajalik aeg inimese arengus. Kui last karistada, siis on normaalne, et laps reageerib sellele protesti ja vihaga. Karistamine on võimu kasutamine ja see rikub kahjuks suhteid ning lapsele võib tunduda, et temast ei hoolita ja ta ei ole oluline oma vanematele. Iga laps vajab teada, et tema armastus on vastuvõetud.

Usun, et on täitsa normaalne ka see, kui laps rõõmustab, kui päkapikult tuleb kiri – sisu ei tundu esialgu tähtis, sest päkapikud on ju tavaliselt ikka toredad.

Normaalne on ka see, et teil vanemana ei ole alati kerge ja vahel murrab väsimus ja tüdimus ning tahaksite, et laps käituks just täpselt nii nagu teile sobib. Lapsed on aga eraldiseisvad inimesed ja neil on omad soovid ning kodurõõmu säilitamine on vahel suur kunst. Vanemaks olemine nõuab palju energiat ja on oluline, et leiaksite ka endale võimalusi, kuidas puhata ja teha asju, mis teile rõõmu ja energiat annavad.