Lastega isal vanglas külas: pidin poja-tütre unistused juba eos purustama…

Niisiis hakkas poeg vastuvõttu sisse sadades kohe kamandama, et tema võtab oma auto ja ajakirja kaasa isa juurde. Temale mingit titekad ja võõrad asjad ei meeldi. Ma siis küsisin tädi vanglaametniku käest, kas võib?

Ei võinud. Seal üleval nimelt on juba värviraamatuid ja mänguasju. Poeg väga häälekalt protestis «Kui seal mingid titeasjad on, siis see mulle ei meeldi!» No heakene küll, võtame siis arvesse.

Toppisime siis oma joped kappidesse ning samal ajal uurisin ka proua käest, kas seekord ehk on mingi variant, kui lapsed tahavad poole aja pealt pissile, et see meile võimaldatakse? Ega nad ei pea ju teadma, et minul lapseväärne põis on...

«Ikka saab, peab mind teiselt poolt kutsuma, et ma siis ümber maja tulen teie poolele ja juhatan teid siia ala tualetti,» ütles tädike, kes eelmisel korral istus hoopis skaneerimistoas.

Sel korral oli tädi ikka karmi olekuga, kuid õhkas siiski naiselikust hellusest ja oli minu küsimuste suhtes avatud ja valmis vastama. Ei tea kas asi oli selles, et mul on nii armas ja sõbralik tütar või selles, et ma sel korral ei üritanud kellelegi meelejärele olla?

Astusime vaheruumi ning ütlesime oma nimed ja saime vastutasuks lükatud kastist külastajasildid, mis tuleb rinda panna. Edasi kutsuti meid juba kehaskaneerimisse ning seal ootas ees keskealine tore meesterahvas.

Lastele oli selline aparaat kõik nii põnev, et nad said sealse ametnikuga kohe sõbraks ja kilkasid «Kui lahe!!». Tõesti on tore, kui sellises asutuses viibides suudavad lapsed keskenduda positiivsetele asjadele. Tunda rõõmu ning elada hetkes.

Kui kehad läbi valgustatud said, ootas meid ees teenistuskoeraga vanglaametnik. Koerake oli üleni valge ning nuusutas meid kiiresti üle. Kuna lapsed maja ees aknast juba kutsukest enne nägid, olid nad väga elevil. Noorem laps arvas, et see on ikka väga tore, et siin koeri ka koduloomadena peetakse.

On ju meil endalgi kodus kaks koera, lapsed teavad, kui palju rõõmu sellised olevused tuua võivad. Ma ei hakanud illusiooni lõhkuma ning lasin nooremal lapsel südamerahuga edasi arvata, et neid loomi siin koduloomadena peetakse. Tütrega on sellest varem juttu olnud ning tema teadis, et see koer on siin tööl.

Jõudes kohtumisruumi, ootas meie armas meid seal juba ees. Veidi tõbisena, sest oli kaks päeva tagasi õues trenni teinud. Seda tehes viskas ta puhvaika poole jooksmise pealt maha ning ilmselt külmetas. Tal hakkas nimelt palav.