Feministide õudusunenägu: 90ndate aastate jaburad kohtingureeglid

TheEverygirl toob välja kümme kummalist kohtingureeglit, mida üheksakümnendate aastate menukas suhetele pühendatud raamatus «The Rules: Time-Tested Secrets for Capturing the Heart of Mr. Right» naistele soovitati.

1. Pea meeles, et riietud meeste jaoks.

Riietusest rääkides soovitasid autorid meeles pidada, et naine riietub alati meeste, mitte teiste naiste jaoks, seega, on oluline välja näha naiselik. Sobivate jalgade korral on abiks lühikese (kuid mitte liiga lühikese) seeliku kandmine. Lisaks pidavat meestele meeldima naised, kes kannavad moekaid ja seksikaid riideid, mis on erksates toonides.

2. Ära ole liiga lõbus.

Meeste juuresolekul tuleks olla naiselik ja mitte teha sarkastilisi nalju. Kindlasti ei tohiks olla vali ja hüsteeriliselt naljakas. Koos sõbrannadega olles on selline käitumine okei, aga meeste seltskonnas peaksid jääma vaikseks ja müstiliseks. Oluline on käituda daamina ja vaikselt naeratada.

3. Ära vaata oma kaaslasele otsa.

Üheksakümnendatel hoiatati, et kui kaaslasega liigse silmsideme lood, reedad oma huvi. Pilgu abil flirtimine tasuks ära unustada. Mehele otsa vaatamise asemel soovitati jälgida laual olevat toitu või teisi restoranis olevaid inimesi.

4. Ära räägi liiga palju.

Naistele tavatseti öelda, et mehed armuvad nende olemusse, mitte nende juttu. Selle asemel, et pidevalt rääkida, soovitati naistel olla vaikne ja reserveeritud.

5. Osta endale üheinimesevoodi.

Raamatus räägib üks naine loo, kuidas ta ostis endale üheinimesevoodi lihtsalt sellepärast, et oma partnerile näidata, et ta ei mõtle absoluutselt nende ühisele tulevikule ja mööbli jagamisele, et mehes mitte ärevust tekitada.

6. Hinda seda, kui mees saab vihaseks.

Raamatus selgitati naistele, et kui mees saab teise kohtingu lõpus vihaseks, kui teda külla kutsumise asemel lihtsalt suudled, ei maksa üllatunud olla. Küllap on mees lihtsalt ära hellitatud naiste poolt, kes on temaga esimesel või teisel kohtingul maganud. Vihase reaktsiooni pärast ei tasu muretseda, sest viha on märk huvist. Küllap ta helistab varsti uuesti.

7. Ära avalda voodis oma soove.

Raamatus hoiatati, et kindlasti ei tohiks naine voodis anda märku, mida ta mehelt ootab. Oluline on lihtsalt meest usaldada ja mõelda, et kui oled piisavalt lõõgastunud ja lased tal oma keha avastada, saab sul olema lõbus ja rahuldustpakkuv seiklus.

8. Peida ära oma armid.

Naistele rõhutati, et kui oled põdenud tõsiseid tervisehädasid ja tunned näiteks operatsiooniarmide tõttu piinlikkust, maini mehele juba pimedas toas vaikselt, et sul on olnud raske haigus. Kindlasti ei tasu armidest juttu teha esimesel kohtingul.

9. Ära näita seksi osas üles initsiatiivi.

Isegi kui sa väga-väga tahad seksida, ei tohiks sa mingil juhul üles näidata initsiatiivi. Kui sina tõstatad teema pidevalt üles, võid panna mehe ennast ebakindlalt tundma.

10. Kui sinuga käitutakse halvasti, ei järginud sa reegleid.

Raamatus rõhutati, et kui järgid neid reegleid, läheb kõik hästi. Kui mängid raskesti kättesaadavat ja ta teeb sinu nimel palju tööd, arvab ta, et sa oled kõige imelisem ja ilusam naine kogu maailmas. Ta kohtleb sind kui erakordset juveeli. Kui nii hästi ei lähe, ei järginud sa järelikult reegleid.