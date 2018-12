Printsess Diana kuninglik kleit on hiigelhinnaga müügis

Printsess Diana kleit on müügil 112 100 euro eest. Diana kandis elevandiluukarva siidist kleiti 1986. aastal Bahreini külastades. Kleidi autor on David Emanuel, kes disainis ka printsessi kuulsa pulmakleidi. Küll aga pole see esimene kord, mil see kleit müügiks on läinud.