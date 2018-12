Vaatame statistikat: milline on lapsevanema roll tänases Eestis?

Üldiselt eeldatakse enamasti lapsevanematelt teadlikkust ja oskusi last kasvatada ja lapse kasvatamisega seotud probleemidega ise toime tulla ning sellist mõtteviisi toetavad enim just alaealiste lasteta täiskasvanud. Kaks kolmandikku Eesti täiskasvanutest leiab, et iga lapsevanem peaks ise teadma, milline on õige viis lapsi kasvatada (76 protsenti pigem või täiesti nõus), veidi rohkem kui pooled, et iga lapsevanem peaks ise oma laste kasvatamisega seotud probleemidega toime tulema (58 protsenti pigem või täiesti nõus) ning et sõnakuulmatu laps näitab, et lapsevanem ei tule oma tööga toime (51 protsenti pigem või täiesti nõus). Sealjuures on lapsevanemate endi hoiakud võrreldes lasteta täiskasvanutega tagasihoidlikumad. Näiteks arusaamaga, et sõnakuulmatu laps näitab, et lapsevanem ei tule oma tööga toime, ei nõustu 51 protsenti lapsevanematest, samas kui alaealiste lasteta vastajate hulgas on mittenõustunuid oluliselt vähem (31 protsenti). Samuti ei nõustu 42 protsenti lapsevanematest väitega «Iga lapsevanem peaks ise oma laste kasvatamisega seotud probleemidega toime tulema», ilma alaealiste lasteta täiskasvanute hulgas on mittenõustunuid 10 protsendipunkti võrra vähem. Ühtlasi ilmneb hoiakutes sooline erinevus: mehed on naistest oluliselt sagedamini nõus väidetega, et iga lapsevanem peaks ise oma laste kasvatamisega seotud probleemidega toime tulema (pigem või täiesti nõus 66 protsenti meestest vs 49 protsenti naistest) ning et sõnakuulmatu laps näitab, et lapsevanem ei tule oma tööga toime (pigem või täiesti nõus 59 protsenti meestest vs 44 protsenti naistest).