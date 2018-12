Ema hingepiin: miks ma armastan üht last rohkem kui teist?

«Öeldakse, et kui sünnib uus laps, siis tema jaoks avaneb justkui uus sahtel, kus on tema jaoks armastus. Et see ei võta teistelt lastelt midagi ära. Aga ma tunnen, et ma ei armasta oma suuremat last, vanema lapse sahtel on hoopis suure põmmuga kinni löödud. Kui ta kisab-jonnib, siis ainuke tunne on, et tahaks talle korralikult kere peale anda, et ükskord see jama ära lõpeks.

Näiteks istub ta hommikul laua taga ja hakkab jonnima, et tema ei taha põllega süüa. Samas kogu aeg on söönud, nüüd aga jaurab ja jaurab. Ütlen, et ära söö kui ei taha. Tema, et tahab, siis et ei taha... Ja nii lõputult. Võtan söögi eest ära, siis nutab, panen tagasi, ikka jonnib. Lõpuks viin teise tuppa rahunema, seal ta kisab ja karjub, nagu oleks talle ei tea mida tehtud. Lõpuks rahuneb ja sööb kõhu täis, aga mind väsitab ja vihastab sihuke asi nii kõvasti, et viimati ma ei suutnudki väga rahuneda.

Kogu see jonn on minu jaoks nii vastik, mis päevast päeva käib, et ma mõtlen, et läheks ta ometi lasteaeda või kuskile, kus ma ei peaks seda taluma. Kui suurem laps kuskil issiga kodust ära on, siis on mul hea meel ja mõtlen, et oh, et ta ometi tagasi ei tuleks...

Olen küll temaga mina-keeles rääkinud, rahulik olnud, lohutanud süles peale jonnimist jne, aga ainus, mis aitab, ongi tutistamine ja siis saabub rahu õige ruttu. Viimasel aja pole mul isegi süümepiinu, et tutistan last. Juba mõtlen, et kas temast üldse kasvabki normaalset inimest, ilmselt see jama ei lõpegi kunagi, või vähemalt enne, kui mina hullumajas olen. See jonnimine on peaaegu iga asja peale. Meie peres alati ju räägitakse ja suhtutakse asjade tegemisse leebelt, keegi ei hakka kohe karjuma, seletatakse-räägitakse – aga ikka tuleb iga asja peale jonn ja siis lähen küll kurjaks.

Jah, mõistan, et emotsionaalne ja füüsiline kohalolek on kaks eri asja, aga ma ei tahagi tema jaoks emotsionaalselt koha olla, vahel on oma laps mulle lihtsalt vastik. Samas oli ta ju oodatud laps. Ilmselt olen üldse inimene, kellel polekski pidanud lapsi olema, aga oleks ma seda ometi enne teadnud!