SÕBRANNA TESTIB: masin määrab nahatüübi!

«Ilupoes müüdava sortimendi on kokku pannud sama tiim, kes koostab ka apteegi sortimendi. See tähendab, et meie tooted on väga hoolikalt valitud ja sobivad kliendile, kes on teadlik ning hoolib oma nahast. Et iga klient leiaks endale täpselt õige toote, siis pakume ka nahatestimise võimalust, mille käigus selgub just tema nahatüübile sobiv toode,» ütleb Ulla.