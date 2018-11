Lastega Marbellas: inimene harjub kõigega

Darwin leidis, et liikide edasi eksisteerimiseks peavad nad kohanema. Oma elu sellega võrrelda oleks vist liiga dramaatiline, kuid väikest paralleeli ma siin näen. Oleme alles kaks ja pool kuud Marbellas elanud, aga olen vist kohanenud juba päris hästi: Eestit ei igatse ja igapäevased toimetused sujuvad.

Olen leidnud palju sellist, mis meeldib mulle siin väga, aga muidugi on ka üht-teist, mis ei sobi üldse. Proovin teadlikult kohaneda. Püüan aktsepteerida kohalikke tavasid, jälgin huviga eluolu ja vaatan, mida head saab sealt üle võtta. Olen avatud uuele, mida elu toob.

Enamiku minu ajast täidavad lapsed ja kõik, mis nendega seotud. Kui nemad on õnnelikud, olen ka mina rahul. Praegu ongi tunne, et tegelikult pole ju vahet, kus ma elan, mina sahmin ikka oma laste rütmis. Siin on mõneti lihtsam kui Eestis. Eriti just väikeste lastega: pole vaja neid riidesse toppida ega nii palju haigustega tegeleda. Kui iga päev on õues suviselt soe ja päike paistab, on ka olemine kergem ja meel helgem.

Uues keskkonnas puutun paratamatult kokku vanade teemadega, aga uuel moel. See paneb mind juurdlema, kas see, mida olen alati millegi kohta arvanud, on ikka kõige õigem lähenemine.

Käisin Claraga esimest korda siin arsti juures. Võtsin selle käigu ette, kui pikaleveninud köhale lisandus palavik. Eestis oleks arst teinud vereproovi, ilmselt ka kopsupildi ja ehk veel midagi. Kaasa oleksime saanud nimekirja rohtudest, mida sisse võtta ja peale määrida. Siin vaadati laps üle ja kästi võtta ühte siirupit. Arst ütles, et paari päevaga läheb paremaks.