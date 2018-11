Michelle Obama: kuidas kõnetada rõivastega

Tõsi, seda on korduvalt teinud ka president Donald Trumpi abikaasa, praegune esimene leedi Melania. Ent tema ruupor on olnud ülikallid riided, mida ta oma moekunstnikust nõustaja, prantslase Hervé Pierre'i abil Manhattani butiikidest valib. Maitsekad komplektid istuvad endisele modellile muidugi kui valatult ja Melania, kes esimese leedina võtab sõna harva, on neisse tihti oskuslikult peitnud ka oma abikaasa või teda ümbritsevate meediatormide kohta käivaid kommentaare.

Michelle Obama oli sootuks teistsugune. Vaikivana, juba enne kaameraklõpsu positsiooni tardununa teda piltidel sageli ei näe. Ta on ka hetkejäädvustustel alati elus: naeratab, suhtleb, räägib. Ei kõnele mitte ainult tema rõivaid, vaid kogu olek. Meeles on esileedi lahtiste õlgadega kleidid, mis näitasid tema tänu trennile vormi saanud õlgu. Jah, tema käsivarred olid lihastes, kuid mitte nii karmilt väljavoolitud nagu kunagi Madonnal kui erilisel trennihullul. Michelle'i õlad ja käsivarred pidid rõhutama – ja rõhutasid –, et need on saavutatud terve eluviisi abil. See oli teema, mille eestkõneleja ta kogu Valge Maja aja ju oli, alates juba oma kuulsa juurviljaaia loomisest presidendi residentsi maniküüritud muruväljakute äärde, millega soovis toonitada, kui oluline on Ameerika lastele värske, endakasvatatud toidu pakkumine.