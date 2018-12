Põhjus, miks prints William ennast viimasel ajal nukrana tunneb

Juttude kohaselt on prints William küll Kate Middletoniga väga õnnelik ja armastab oma lapsi prints George'i, printsess Charlotte'i ja prints Louis'i väga, kuid ometi on ta end viimasel ajal pisut nukrana tundnud, vahendab BestLife.

«Williamil on väga lähedane suhe Middletonidega. Ta on nende armastuse ja toetuse eest väga tänulik, aga ei saa ignoreerida fakti, et ta mõtleb, kuidas oleks võinud olla ja soovib, et tema vanemad oleksid George'i, Charlotte'i ja Louis'i jaoks olemas samal viisil nagu Kate'i vanemad seda on. Tal on hea suhe kuninganna ja Edinburghi hertsogiga. Ta saab aru, kui olulised on laste elus vanavanemad,» räägib salajane allikas Buckinghami paleest.

Prints William, kes on alati olnud pigem reserveeritud, tunnistas 2017. aastal antud intervjuus, et ta oleks väga tahtnud, et printsess Diana oleks Catherine'iga kohtunud ja näinud lapselapsi kasvamas. «See teeb mind kurvaks, et ta ei näe neid ja nad ei kohtu temaga kunagi,» tunnistas prints.