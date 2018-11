9 harilikku viga, mis teevad ilusa naise vähem atraktiivseks, kui ta tegelikult on

Selleks, et sa ei saaks kasu asemel hoopis kahju, pea hoolega silmas, et sa ei teeks neid alljärgnevaid iluvigu, mis su välimust rikuvad.

Vale näopuhastusvahend

Kõik nahahooldustooted peavad sobima su nahatüübiga. Kui tundlikul nahal kasutatakse liiga karmi puhastusvahendit, tekitab see aknet ja teisi probleeme, mis on hiljem nahal näha. Sama probleem tekib koorijatega. Kuigi aeg-ajalt tuleks nahka koorida, on sellega kerge liiale minna ja oma õrna nahka lõhkuda. Liiga agressiivne koorimine põhjustab naha kuivust, punetust ja vistrikke.

Isepruunistuv kreem

Päevitunud jume saamiseks kasutatakse üha enam isepruunistavaid kreeme, mis on küll naha tervise seisukohalt hea alternatiiv päevitamisele, kuid on riskantne neile, kes ei ole selle pealekandmisel väga osavad. Sageli võib näha naisi ja mehi, kes on pruunistavat kreemi peale pannes jätnud mõned kohad kreemitamata ja nende nahk on laiguline. Enne isepruunistava kreemi peale kandmist tuleb kindlasti nahka koorida ja see see täielikult ära kuivatada. Lisaks ei tohi unustada pärast kreemitamist hoolega käsi pesta.

Ebaühtlased küüned

Küünedisainis on tänapäeval lõputult võimalusi ja igaüks saab omale sobiva valida. Aegade jooksul ei ole aga muutunud see, et küüned peavad olema ühepikkused – olgu nad lühikesed ja tömbid, keskmise pikkusega või hoopis ülipikad kulliküüned. Otsusta ära, millise tee valid, aga hoia need ühepikkused.

Rikutud küünelakk

Küüned on ilusad ja kaunistavad naist, kui need on puhtad ja korras. Olgu need siis lakkimata või vastupidi, mõne püsiva lahendusena väga kirjuks tuunitud. Mis on oluline, on kvaliteet ja korrashoid. Kui küünelakk mõraneb või on välja kasvanud, siis leia see hetk, et lakk enne väljaminekut maha võtta.

Liigne päevitamine

Üleliigne ebaloomulik päevitus päikese või solaariumi all naist tegelikult ei kaunista. Pealegi on see väga ohtlik ja suurendab oluliselt nahavähi tekkevõimalust, lisaks kiirendab päevitamine oluliselt naha vananemist.

Kaela hooletusse jätmine

Vananemine on loomulik ja igaüks otsustab ise, kui palju ta selle vastu võidelda soovib. Miks aga jätad kaela kreemitamata, kui kreemitad agaralt oma nägu nagunii? Enamikku näohooldustooteid tuleb kasutada ka kaelal, millelt hakkavad vananemisilmingud täpselt sama hästi silma kui näolt.

Huulepulk kuivanud huultel

Talvisel ajal on suuremal osal meist probleeme kuivanud ja lõhenenud huultega, mis vajavad pidevat turgutust. Kui huuled on väga kuivad ja lõhki, tuleks vältida tavalise huulepulga kasutamist, sest see ei tee huuli enam kaunimaks. Ka huuli võiks õrnalt koorida ja seejärel korduvalt õige vahendiga niisutada. Kui oled kuivusest lahti saanud, saad jälle huulepulgaga sõbraks.

Parfüümiga liialdamine

Värske ja hea lõhn on tõesti atraktiivne, aga kuni teatud piirini. Parfüümiga liialdamiseks pole mingit põhjust, siis kaob selle mõte (hästi lõhnata) ning tekib hoopis vastupidine efekt. Mõnel võib teiste vängest lõhnast isegi peavalu tekkida. Kui kahtled, pane vähem.

Igapäevane hobusesaba