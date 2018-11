6 märki, et oled pärast lahkuminekut valmis uuteks kohtinguteks

1. Mõte kellestki uuest muudab su südame soojaks.

Ettevaatust, siinkohal ei pruugi kellegi uuega voodisse hüppamine just parim moodus edasi liikumiseks olla. Kui aga oled kõik lahkumineku etapid läbi teinud ja avastad ennast selle kena baarmeni peale mõtlemast, võib see olla märk, et oled valmis uuesti deitima.

2. Uued inimesed tekitavad elevust.

Suhteekspert Lesley Edwards sõnab, et kui naised elavad läbi lahkuminekut, siis suurema osa ajast ei pane nad isegi tähele, kui keegi nende vastu huvi üles näitab. Lühidalt öeldes on see hea märk, kui idee sellest, et keegi sulle külge lööb, enam vastumeelsust ei põhjusta.

3. Sa hakkad taas kõhus liblikaid tundma.

See tunne tuleb tagasi aeglaselt, aga kui liblikad hakkavad endast kellegagi flirtides vaikselt märku andma, võta seda kui loomulikku signaali, et oled valmis enda ellu kellegi uue laskma.

4. Sa ei igatse minevikku taga.

Kui su perspektiiv on mineviku asemel rohkem tulevikku suunatud, tähendab see, et oled paranemas ja valmis taaskord ringi vaatama.

5. Üksindus ei tundu enam halb.

On täiesti normaalne, et tunned ennast pärast lahkuminekut üksikuna ja peaksid seda aega kindlasti kasutama perekonna ja sõpradega koos olemiseks. Kui aga tunned, et saad ka juba üksinda hakkama, ilma, et ennast pidevalt ärevana tunneksid, oled mõtetega õigel teel.

6. Sa ütled «jah» rohkem kui «ei».