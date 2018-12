Moskvalanna õpetab: kuidas suhelda venelastega, kes hääletavad Putini poolt ja unistavad NSVLi taastamisest

Kui saabus SMS teatega, et salong suleti, ei suutnud ma kuidagi aru saada, miks pidi midagi sedavõrd head lihtsalt kaduma. Varsti võttis minuga ühendust meister, kelle juures ma kogu aeg olin käinud. Nüüd tegeles ta erapraktikaga.

«Miks salong kinni pandi?» küsisin ma.

«Materjalid läksid kriisi tõttu kallimaks, kliendid hakkasid raha kokku hoidma. Me ei jaksanud ruumide eest maksta. Aga omanik ei lasknud hinda alla.»

«Kahju.»

«Jah, aga teisest küljest on mul hea meel, et avasin erakabineti. Ma mõtlen nii, et kriis, see on hea aeg. Kriis sunnib meid tegutsema ja otsuseid vastu võtma. Minu kliendid on minu juurde tagasi tulnud, uusigi kaasa toonud. Varsti võtan endale õpilased. Kõik läheb hästi. Aga seejärel saab kriis otsa.»

«Ja millal see teie arvates lõpeb?»

«No ma ei tea. Aga mida teie mõtlete?»

Ma avasin juba suu, et midagi öelda. Kuid äkki taipasin, et suure teleriga salongil oli veel üks eripära – meistrid ja kliendid ei rääkinud omavahel. Ma ei teadnud selle tütarlapse kohta midagi peale selle, et ta on põhja poolt pärit ja kasvatab last. Äkki ma ütlen praegu midagi sanktsioonide või Krimmi kohta ja vestlus lõpeb kaklusega, mille käigus võetakse appi küüneviilid?

Ja siis ma vastasingi nii, nagu ma räägin oma vanaemaga, kes on kolmel korral Putini poolt hääletanud, ja korteriperemehega, kes unistab NSVLi taastamisest, riiklike kompaniide müügimeestega, ametnike ja sõjakate taksojuhtidega – kogu maailmaga väljaspool oma kööki: «Teate, ma arvan, et see on väga keeruline teema.»

Ja me noogutame teineteisele.

