Kohtinguelu Moskva moodi: kuni seinal Stalini pilti pole, saab hakkama

«Mis sa nüüd. Ikoonid see-eest on. Kirikus käin pühade ajal. Mitte et ma just väga usklik oleksin, aga ...»

Kõik oligi üsna kena. Vist isegi hästi. Eriti veel eile, kui pärast õhtusööki jalutasime kiirustamata ja lumi hiilgas laternate all ning oli külm, aga mitte pakaseline, ja jututeema oli niivõrd huvitav – Leskov. Ma isegi mõtlesin, et ta võiks täna mind lõpuks ometi suudelda. Kuid äkitselt talle helistati. Kolm korda katkestas ta kõne, aga telefon muudkui kisas, küll üks, aga siis juba ka teine. Võtab lõpuks vastu, vastab ühesõnaliselt. Aga ma kuulen, et helistab naisterahvas. Olmeküsimuses. Ivan poriseb vastuseks, et kui tuleb, siis vaatavad asja.