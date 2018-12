Trenni minnes saad aidata 14-aastast kõndimisraskustega Tartu tüdrukut

«Igal pühadeperioodil on MyFitness otsustanud toetada ja rõõmustada erinevaid organisatsioone ja ühendusi üle Eesti,» räägib klubi teenindusjuht Mari Helstein, et tänavu on nad otsustanud toetada Tartu tüdruku Adele individuaalset ravivesivõimlemist ja füsioteraapiat.

Helstein toob välja, et Ralph Waldo Emerson on öelnud: «Autasu hea teo eest on selle teo tegemine.» Lisaks on igal annetuse tegijal aga soovi korral võimalus võtta osa heategevusliku jõulusõnumiga õnneloosist. «Väikestest heategudest saame kokku suure – tule ja toeta abi vajavat Adelet,» kutsub Helstein üles.