Soome filmistaar Peter Franzén: «Kasuisa viskas meid karistuseks paljajalu õue. Külma oli 30 kraadi.»

Siiski on piisavalt palju mehi, kes ei julge olla romantilised. Kardavad, et ei paista niiviisi piisavalt jõulised?

Oo, see on täielik bullshit! Pigem vastupidi: mida tugevam sa oled, seda rohkem julged ka tunda. Mul endal pole olnud kaugeltki kõige imelisem lapsepõlv, kasvasin üles keset koduvägivalda. Ma tean, mismoodi paista karm ja mehelik mees. Ma võin see olla. Võin kakelda, ma suudan inimest lüüa, kui ta on selle ära teeninud. Meeleldi! Aga see ei muuda mu romantilist loomust. Kunstnikuna ma tahan tugevalt kogeda kõiki tundeid, mis inimestele omased. Samuti hirmu – me kõik kardame paljusid asju. Ma olen näinud vägivalda liiga palju oma elus. Just seetõttu otsustan olla romantik, mitte kangekaelne macho.

Kas sa suudad lähemalt rääkida, mis sinu vägivaldses kodus toimus?

Seda on kurb öelda, aga kahjuks on see väga tavapärane asi: koduvägivald ja alkohol. Palju kohutavaid juhtumeid, paljude aastate jooksul. Mäletan, kuidas kasuisa viskas mind koos noorema õega uksest välja lumme. Me olime paljajalu ja pidžaamades, väljas oli miinus kolmkümmend kraadi.

Ukse lõi ta kinni ega lasknud meid enam sisse. Ta oli purjus, tal oli ükskõik. Kuulsime, kuidas ta majas meie ema edasi peksis, kuulsime karjeid. Värised hirmust ja ahastusest, kuna sa ei saa ema aidata. Ma tean väga hästi, mis on surmahirm, ahastus, külm.

Lapsed paljajalu lumes... te oleks ju võinud ära külmuda.

Jaa, see oli täiesti võimalik. Aga selline laste piinamine on kahjuks Soomes väga levinud. Lapsena sa lähed täielikku paanikasse, teed mida tahes, et ellu jääda. Pugesime majapidamisruumi, kui see oli lahti. Või püüdsime seista millegi peale, et jalad ära ei külmuks. Otsisime varju tuule eest, kannatasime. Meile oli sisendatud: kellelegi ei tohi rääkida, naabrite juurde ei tohi minna, mitte keegi ei tohi teada. Kõigis meis on ellujäämismehhanism, mis mind siiani on aidanud.