Toitumisnõustaja: 4 pühadeaegset toitumismüüti, mida peaksid ignoreerima

Müüt number 1: toidukordade ärajätmine on parim viis, et ülesöömist tasakaalustada

Toitumisnõustaja Abby Langer paneb südamele, et enne pidusööki nälgimise asemel tuleks proovida toituda nii normaalselt kui võimalik. Suurem tõenäosus ennast mitte üle süüa on siis, kui oled ka päeval söönud. Kui otsustad enne suurt õhtusööki nälgida, võtad endalt ära hea toiduga seotud rõõmu.

Poode mööda kingituste tagaajamine annab sulle kindlasti tavapärasest rohkem samme, aga ei asenda harjumuspäraseid treeninguid. Trennis käimine on oluline, sest lisaks heale vormile, on see hea ka su vaimule. Asi ei ole ainult kalorite põletamises, vaid enda jaoks aja võtmises.

Toitumisnõustaja paneb südamele, et esmatähtis on hoida toiduga normaalset suhet. Lisaks sellele, et toit täidab kõhtu, peaks söömine pakkuma ka emotsionaalset rahuldust. Kui liialdad pühade ajal toiduga ja arvad, et teed selle hiljem paastumisega heaks, võid isegi suurema ülesöömise põhjustada.