Meghan Markle'i hobi muutub rahva seas üha populaarsemaks

Ettevõtte Hobbycrafti kõneisiku sõnul on ilukiri kogumas üha suuremat hoogu, vahendab HuffingtonPost. Hobbycraft avaldas andmed, et kalligraafia toodete müük on eelmise aastaga võrreldes kasvanud 40 protsenti. Suurbritannias elavnenud kalligraafia turgu seostatakse Sussexi hertsoginnaga, kes seda enne kuningliku pere liikmeks saamist ilukirja töö ja hobina tegi.

Ka Los Angeleses asuv kalligraafia kogukond on täheldanud kalligraafia populaarsuse tõusu sellest ajast, mil Markle oma hobist avalikult rääkis. Sotsiaalmeedias jagab üha rohkem inimesi enda ilukirja katsetusi ning internetti postitatud õppevideod on ärgitanud inimesi ka ise ilukirja proovima. Markle kirjutas juba enne kuningliku perega liitumist oma blogis, et ilukirjakunst on kadumas ning usub käsitsi kirjutatud sõnumite väge.