Tavapäratu annetuskampaania toob ligi tuhandele Eesti perele pühadesoojust

Eesti Toidupanga kommunikatsiooni koordinaatori Marie Kanariku sõnul on igasugune abi Toidupangale südamest teretulnud, eriti jõulude ajal. Täna saavad Eestis ligikaudu 9000 majanduslikus raskes olukorras inimest iganädalast abi Toidupankadelt ning talvekuud muudavad nende olukorra veelgi keerulisemaks.

«Seni pole tee olnud annetatavate toiduainete hulgas just kõige populaarsem, mistõttu oleme saadud annetuse üle vägagi rõõmsad. Kui saame aidata vähemalt tuhandele perelegi jõuluks sooja joogi lauale panna, oleme kindlasti muutnud nende pühad mõnusamaks,» lausus Kanarik.

Selleks, et toetada inimesi talveperioodil, korraldas Toidupank koostöös Liptoniga teeannetuskampaania «Kingi Eesti peredele tassitäis soojust». Annetamiseks sai osta poest ükskõik millise tee ja viia selle Selverites kassade lähedal asuvasse annetuskasti. Iga annetatud Liptoni teele lisas Lipton omalt poolt veel ühe juurde.

Tee on Eestis kõige populaarsem kuum jook, mida juuakse keskmiselt kaks tassi päevas, talvekuudel selle tarbimine suureneb veelgi. Liptoni sõnul joovad teed 85 protsenti meestest ja naistest ning see on populaarne jook nii naiste, meeste, vanade ja noorte seas.